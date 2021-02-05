البنك العربي مصر يفتتح أولى فروعه الرقمية لنشر الشمول المالي والخدمات الإلكترونية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري :

افتتح البنك العربي مصر أول فرع رقمي له، في إطار جهود البنك المتواصلة لتعزيز انتشاره المصرفي محلياً وضمن خطة البنك الاستراتيجية لتوفير حلول مصرفية رقمية متكامله لعملائه وفق أحدث المعايير وبما يواكب أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية.

وبحسب ما أعلنه البنك علي موقعه الإلكتروني يعد الفرع الجديد والكائن في سيتي ستارز مول "”Citystars Mall – القاهرة، ذو طابع خاص مختلف حيث أنه يدمج الجانب التكنولوجي مع العنصر البشري ويقدم باقة من الخدمات الذاتية على مدار الساعة للعملاء بشكل يتيح لهم إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان.

وتضم هذه الخدمات: فتح حساب فوري من الفرع، اصدار أوتجديد بطاقات الدفع الرئيسة والفرعية ذاتياً وفورياً، واصدار كشوفات الحساب ذاتياً وفورياً، إيداع الشيكات المسحوبة على فروع البنك العربي بالجنيه المصري، تسديد دفعات البطاقات الائتمانية، وإمكانية التواصل مع مسؤولي خدمة العملاء بالصوت والصورة عبر الصراف الآلي التفاعلي "ITM" وغيرها من الخدمات.

وإلى جانب باقة الخدمات المصرفية المعتادة فقد تم تجهيز الفرع الجديد بمجموعة من أحدث الخدمات المصرفية الرقمية والتي سيتم تفعيلها للعملاء خلال الفترة القادمة.

وقال محمد الحلواني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك العربي – مصر: "إننا فى البنك العربي نسعى باستمرار إلى توظيف أفضل الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة التي تعكس حرصنا على خدمة عملائنا وذلك ضمن أعلى مستويات المرونة والأمان".

وأضاف: "يعتبر افتتاح فرع الخدمة الذاتية إضافة مميزة في مسيرة البنك العربي المرتكزة على الإبتكار وتبني أحدث وسائل التكنولوجيا، حيث تم تجهيز الفرع بأنظمة متقدمة على مستوى التجهيزات التكنولوجية والانظمة المصرفية الرقمية التي توفر تجربة مصرفية رقمية متطورة على مدار الساعة لضمان خدمة عملائنا وفقا لأعلى المعايير والمقاييس."

وإلى جانب المنظومة المتقدمة من التقنيات الرقمية الذاتية التي يقدمها هذا الفرع على مدار الساعة، يتواجد فريق مختص من موظفي البنك في المنطقة المخصصة لتلبية طلبات العملاء “Consultation Room” في الفرع وذلك لتقديم المشورة والمساعدة للعملاء خلال زيارتهم للفرع.

كما أنه تتواجد منطقة مخصصة للتعرف على خدمات ومنتجات البنك "Discovery Zone" والتي يمكن للعملاء من خلالها استعراض والتعرف على خدمات ومنتجات البنك الكترونياً وتمكنهم من استخدام خدمات البنك المصرفية الرقمية مثل خدمة "عربي أون لاين". وفي حالة الاحتياج للمساعدة أو طلب الحصول على أي منتج يمكن للعميل ارسال طلب المساعدة الكترونيا ويقوم علي الفور أحد موظفي الفرع المتواجدين بتلبية طلبه وذلك خلال فترة العمل من الساعة 11:30 صباحاً وحتى 6:30 مساءً أيام السبت الى الخميس ومن الساعة 2:00 عصراً حتى 8:00 مساءً يوم الجمعة.

يذكر أن البنك قام كذلك بتخصيص قسم خاص للخدمات المصرفية الرقمية الذاتية لعملائه لدى فرعه الواقع في التجمع الخامس وذلك بهدف تعزيز انتشار خدماته المصرفية الرقمية واتاحتها لعملائه بشكل أشمل وأوسع.