مجلس الامن يطلب نشر مراقبيين دوليين لوقف اطلاق النار في ليبيا

اسماعيل عبد الحي - طلب مجلس الأمن الدولي اليوم، الخميس 4 فيفري 2021، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.

وهذا بعد رسالة سبق وأنّ ووجهها غوتيريش إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن يوم الثلاثاء، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، تتمحور حول تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة الهشة في ليبيا، وسط آمال بخروج وشيك للمقاتلين الأجانب وطيّ صفحة حرب استمرت عشر سنوات.

وحسب الرسالة، فقد طلب الأمين العام تشكيل مجموعة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وجاء في رسالة غوتيريش « أدعو كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية لاحترام متدرجات اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه من دون تأخير ».

وتابع الأمين العام « أحض الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم آلية تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير أفراد للمراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة ».

كما دعا كل الدول للتقيد بحظر الأسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة على ليبيا والذي يتعرض لخروق فاضحة.

للإشارة، ينص اتفاق وقف إطلاق على خروج كل القوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر.