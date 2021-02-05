استطلاع: الثقة العالمية بلقاحات كورونا في ارتفاع

اسماعيل عبد الحي - أظهر استطلاع جديد أجرته جامعة بريطانية أن الثقة العالمية باللقاحات المضادة لكورونا آخذة في الازدياد، وقال 54٪ من المشاركين في 15 دولة إنهم سيتلقون اللقاح إذا تم عرضه عليهم.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد الابتكار الصحي العالمي في "إمبريال كوليدج" في لندن أن جهوزية الأفراد لتلقي اللقاح قد ازداد في 11 من 15 دولة منذ نوفمبر، عندما قال 41٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيحصلون على التطعيم.

وقال الدكتور ديفيد نابارو، المدير المشارك في المعهد البريطاني، في بيان، إنه لأمر مشجع للغاية أن نرى أنه مع طرح عدد من اللقاحات الآمنة والفعالة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، كان هناك تحول إيجابي واضح في تصورات الناس عنها.

والمسح أجري على حوالي 13500 شخص كل أربع مرات بين نوفمبر ومنتصف يناير في أستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

ولم يتم تضمين الولايات المتحدة في استطلاع إمبريال كوليدج، لكن استطلاعًا أجرته شبكة CNN أيضا في منتصف يناير وجد أن 66٪ من الأمريكيين يقولون إنهم سيتلقون لقاح كورونا، ارتفاعا من 51٪ في أكتوبر الماضي.

المصدر: CNN