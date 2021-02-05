2,28 مليون وفاة و104,8 مليون إصابة بكورونا عبر العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة ما لا يقل عن 2,285,334 شخصا في العالم منذ ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجري استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة.

وتأكدت رسميا إصابة أكثر من 104,848,470 شخصًا في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 63,863,800 شخص حتى الآن.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد.

والخميس، أحصيت 16,136 وفاة جديدة و511,406 إصابات في العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات اليومية هي الولايات المتحدة التي أحصت 5282 وفاة، والمكسيك (1682) والبرازيل (1232).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 455,875 وفاة من أصل 26,679,633 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل التي سجلت 228,795 وفاة و9,396,293 إصابة والمكسيك مع 162,922 وفاة (1,899,820 إصابة) والهند مع 154,823 وفاة (10,802,591 إصابة) والمملكة المتحدة مع 110,250 وفاة (3,892,459 إصابة).

وبين الدول الأكثر تضررا، سجلت بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 183 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (172) والمملكة المتحدة (162) والجمهورية التشيكية (159) وإيطاليا (149).

وبدأت في العديد من الدول حملات تطعيم شاملة ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

لكن بعض تلك الدول تعاني من نقص في إمدادات الجرعات بسبب الضغط على مختبرات إنتاج اللقاحات.

ورأى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" ضد فيروس كورونا هو "بشرى سارة للبشرية"، في وقت أعلن نظيره الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تعتزم التعاون في هذا المجال مع الدول الغربية.

وأعرب بوريل عن أمله في أن "تتمكن الوكالة الأوروبية للأدوية من ترخيص" اللقاح الذي تمّ تطويره في روسيا. وأشار لافروف من جهته إلى أنه يجري "اتصالات" مع واشنطن "لرؤية ما إذا كان ممكناً العمل معاً" في هذا المجال، مضيفاً أن دولًا عدة في الاتحاد الأوروبي أبدت "اهتمامها لإنتاج اللقاح على أراضيها".

وأثبتت دراسة مستقلة، نشرتها مجلة "ذي لانست" العلمية المرموقة، أن لقاح "سبوتنيك" فعال بنسبة تفوق 91 في المائة ضد المرض وأنه آمن.