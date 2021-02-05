ألمانيا ترحّب بقرار الرئيس بايدن إبقاء القوات الأميركية على أراضيها

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن إبقاء قواعد عسكرية أميركية على أراضيها.

وقال شتيفان زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا القرار، الذي أعلنه بايدن أمس الخميس في أول خطاب له حول السياسة الخارجية، «سيخدم مصالح الطرفين».

كما رحبت ألمانيا بتعليق خطة خفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا.

وأضاف «كنا دائمًا على قناعة بأن القوات الأميركية المتمركزة هنا في ألمانيا تخدم الأمن في أوروبا وعبر ضفتي الأطلسي».

وأكد الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة، مساء أمس الخميس، أنه سيجمّد السحب الجزئي للقوات الأميركية من ألمانيا. وسيظلّ هذا التجميد سارياً على الأقل لحين الانتهاء من «إعادة تقييم شاملة لوضعية» القوات الأميركية المنتشرة في الخارج، والتي سيكلف بها وزير الدفاع لويد أوستن.

كان ترامب أعلن في يونيو أنه يريد خفض عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في ألمانيا إلى 25 ألفا كحد أقصى.

وأثار القرار حينها انتقادات من الطبقة السياسية الأميركية وكذلك في أوروبا.

وتتمركز قوات أميركية في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتراجع عددها من 200 ألف في العام 1990 إلى 34500 حالياً.

ومن بين 34500 عسكري في ألمانيا، أراد ترامب إعادة 6400 إلى الولايات المتحدة وإعادة نشر 5600 في دول أخرى من حلف شمال الأطلسي لاسيما إيطاليا وبلجيكا.

وكان يفترض نقل مقر القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا من شتوتغارت الألمانية إلى مونس البلجيكية.