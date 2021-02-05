ألمانيا ترحّب بقرار إبقاء قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 28 دقيقة

رحبت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إبقاء قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها وتعليق خطة خفض عديد القوات الأمريكية في ألمانيا.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت خلال مؤتمر صحافي، أن هذا القرار الذي أعلنه بايدن الخميس في أول خطاب له حول السياسة الخارجية، ”سيخدم مصالح الطرفين“.

وأضاف أننا ”كنا دائمًا على قناعة بأن القوات الأمريكية المتمركزة هنا في ألمانيا تخدم الأمن في أوروبا وعبر ضفتي الأطلسي“.

وأكد الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، أنه سيجمّد السحب الجزئي للقوات الأمريكية من ألمانيا، وسيظلّ هذا التجميد ساريا على الأقل لحين الانتهاء من ”إعادة تقييم شاملة لوضعية“ القوات الأمريكية المنتشرة في الخارج، التي سيكلف بها وزير الدفاع لويد أوستن“.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب أعلن في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي، أنه يريد خفض عدد الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا إلى 25 ألفا كحد أقصى.

وأثار القرار حينها انتقادات من الطبقة السياسية الأمريكية وكذلك في أوروبا، حيث شكّلت قرارات ترامب على مدى أربع سنوات مصدر قلق للحلفاء الأوروبيين.

وتتمركز قوات أمريكية في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتراجع عددها من 200 ألف في عام 1990 إلى 34500 حاليا.

ومن بين 34500 عسكري في ألمانيا، أراد ترامب إعادة 6400 إلى الولايات المتحدة وإعادة نشر 5600 في دول أخرى من حلف شمال الأطلسي لاسيما إيطاليا وبلجيكا.

وكان يفترض نقل مقر القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا من شتوتغارت الألمانية إلى مونس البلجيكية، بحسب “إرم نيوز”.