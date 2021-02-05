الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع تعقد جموعها العامة غدا السبت

جدة - عبدالحي حسين - تعقد الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، غدا السبت، في قصر الرياضات بالمركب الرياضي، الأمير مولاي عبد الله في الرباط، جموعها العامة العادية لمواسم 2016-2017 و2017 – 2018 و2018-2019 و2019 -2020، بالإضافة إلى جمع عام استثنائي.

ويتضمن جدول أعمال الجموع العامة العادية، التي ستنطلق في الساعة العاشرة صباحا، على الخصوص عرض التقارير الأدبية، والمالية، ومناقشتها، والمصادقة عليها، وتقديم الخطوط العريضة لمشاريع برامج المرشحين للرئاسة، وانتخاب المكتب المديري الجديد للجامعة.

أما الجمع العام غير العادي، فسيخصص للمصادقة على مشروع النظام الأساسي الجديد للجامعة، قصد ملاءمته مع النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية.