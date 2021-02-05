حملة ” STOP490″ تضع الجوهري وزملائها الفنانين محط هجوم

جدة - عبدالحي حسين - اشتكت الفنانة فاطمة الزهراء جوهري من هجوم تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انخراطها في الترويج لحملة إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

وتلقت الجوهري على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، ليلة أمس الخميس، رسائل من فئة من متابعيها ضد الحملة، جلها مضمونها سب، وشتم.

الجوهري ليست الممثلة الوحيدة، التي انخرطت في الحملة، بل انضم إليها فنانون كثر، وليست الوحيدة، التي أصابتها أسهم الانتقاد جراء التعبير عن موقفها، ويتضح ذلك من خلال التعاليق.

وانخرط في الحملة من الفنانين كل من محمد الشوبي، ولطيفة أحرار، ونسرين الراضي، وسعيد باي، وآخرون.

وخلفت حملة “STOP 490” “بوليميك” على مواقع التواصل الاجتماعي، بين منخرط فيها، ومهاجم لها.