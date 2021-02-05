تصريحات بايدن تشعل غضب روسيا.. الكرملين يرد

بغداد - ياسين صفوان - وصف الكرملين الروسي، يوم الجمعة، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي، جو بايدن، بـ "الخطاب العدواني وغير البناء"، مشيرا إلى أنه لن يتهاون مع أي إنذارات أميركية

وتعهد بايدن، يوم أمس الخميس، بعهد جديد في السياسة الخارجية الأميركية في أول خطاب دبلوماسي له منذ توليه الرئاسة.

وقال إنه أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بأن أيام تراجع الولايات المتحدة في مواجهة ما وصفها بأنها أفعال عدائية من جانب روسيا قد ولت.

وصرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم الجمعة "هذا خطاب عدواني للغاية وغير بناء مع الأسف".