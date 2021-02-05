نقيب المهن التمثيلية في مصر يعلن سبب وفاة الفنان عزت العلايلي

بغداد - ياسين صفوان - اعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي،اليوم الجمعة ، أسباب وفاة الفنان عزت العلايلي.

وأوضح في تصريحات صحفية تابعتها الخليج 365، "أن الفنان الراحل توفي في منزله بعد معاناة من أمراض الشيخوخة، مضيفا أنه تواصل معه منذ يومين بالضبط، وكان في حالة صحية جيدة،موضحا، "أن جنازة الفنان عزت العلايلي ستشيع من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند".

واكد محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي ، إن جنازة والده سيتم تشييعها عقب صلاة العصر من مسجد المروة في دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر".