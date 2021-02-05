تحرك عسكري أميركي من العراق عبر منفذ’الوليد’ الى ريف الحسكة

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادر لم تسمها، إنّ "ثلاث مروحيات تابعة لقوات الاحتلال الأميركي هبطت الليلة الماضية في القاعدة غير الشرعية في مدينة الشدادي قادمة من العراق، وكان على متنها 15 جندياً من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة".

وبينت الوكالة، أنّ"استقدام هذه الأسلحة والمعدات يدخل في إطار بدء القوات الأميركية بإنشاء قواعد جديدة في ريف الحسكة".

كما أشارت، إلى أن "قافلة مؤلفة من 40 شاحنة محملة بالأسلحة والمواد اللوجستية تابعة لما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة واشنطن، دخلت أمس، إلى قواعد في محافظة الحسكة عبر معبر الوليد الحدودي مع شمال العراق"