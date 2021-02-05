الشيوخ الأميركي يصادق على بقاء سفارة واشنطن في القدس

وقال عضو "الشيوخ" بيل هاجرتي، في تصريح مكتوب، "إن المجلس اعتمد تعديلا قدمه هو وزميله الجمهوري جيم إينهوف،وصادق المجلس على تعديل قرار الموازنة من شأنه أن يجعل السفارة الأميركية في القدس دائمة، مما يحول فعليا دون تخفيض تصنيفها أو نقلها".

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد نقل السفارة من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، أواسط عام 2018، بعد الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل نهاية 2017.

ومن جهته قال السيناتور إينهوف، في التصريح المكتوب ذاته "القدس عاصمة إسرائيل، وأنا فخور بإصدار تشريع لحماية السفارة الأميركية من نقل أو تخفيض تصنيفها".

والجدير بالذكر أن المجتمع الدولي يرفض الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل