انت الان تتابع خبر زاخو يعبر عقبة السماوة في دوري الكرة الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-05 | 12:53
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نجح فريق زاخو في تحقيق الفوز على ضيفه السماوة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي اقيم بين الفريقين اليوم الجمعة على ملعب زاخو الدولي ضمن منافسات الاسبوع السابع عشر من الدوري الممتاز بكرة القدم.
وسيطر زاخو على اغلب مجريات اللقاء، حيث شهد اليوم تألق لاعبه زياد احمد، الذي سجل ثنائية فريقه في المباراة 68 و87 من عمر اللقاء.
احمد اهدى فريقه ثلاث نقاط وضعته في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بينما توقف رصيد السماوة عند النقطة 16 في المركز السادس عشر.
احمد اهدى فريقه ثلاث نقاط وضعته في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، بينما توقف رصيد السماوة عند النقطة 16 في المركز السادس عشر.
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