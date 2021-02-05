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انت الان تتابع خبر بالصور.. التزلج في شوارع نيويورك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهدت مدينة نيويورك الأميركية عاصفة ثلجية كست الشوارع، مما جعل سكان المدينة يخرجون إلى الحدائق والأمكان العامة للاستمتاع بالتزلج على كثبان الثلج التي تغطي مساحات واسعة في فيها.
شاهد هذه الصور التي تُظهر المتعة التي حظي بها السكان في الحدائق والشوارع خارج حلبات التزلج:
التزلج في نيويورك
الناس يستمتعون بالثلوج المتساقطة في سنترال بارك
السكان يتزلجون في الشوارع
مرح رغم العاصفة الثلجية
أطفال وكبار يستمتعون بثلوج نيويورك
محبو رياضة التزلج يمارسون هوايتهم في الشوارع