انت الان تتابع خبر بالصور.. التزلج في شوارع نيويورك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت مدينة نيويورك الأميركية عاصفة ثلجية كست الشوارع، مما جعل سكان المدينة يخرجون إلى الحدائق والأمكان العامة للاستمتاع بالتزلج على كثبان الثلج التي تغطي مساحات واسعة في فيها.