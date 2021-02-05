الجبير: خطاب بايدن تاريخي ونتطلع لإنهاء الصراعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول بلاده بـ"التاريخي".

وأمس الخميس، أدان بايدن، الهجمات الصاروخية على السعودية، متعهدا بالحفاظ على أمن المملكة

وقال الرئيس الأمريكي إن السعودية تواجه تهديدات من قوى مدعومة من إيران، في إشارة إلى تهديدات الحوثيين باستمرار للمملكة.

بدوره، قال الجبير في تغريدة على تويتر: "كان خطاب الرئيس بايدن تاريخيا. أكد التزام أمريكا نحو العمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات".

وأضاف: "نتطلع للعمل مع الأصدقاء بالولايات المتحدة لإنهاء الصراعات ومواجهة التحديات، كما فعلنا على مدار أكثر من سبعة عقود".



وتابع الجبير: "نزفت بلادنا دماءً في تحرير الكويت وفي مكافحة القاعدة، بما في ذلك في اليمن، وداعش في سوريا، وسنواصل الوقوف معًا للوقوف في وجه أعدائنا المشتركين".

الرئيس الأمريكي أكد كذلك أن إدارته تبذل جهودًا حثيثة لحل الأزمة اليمنية، لافتاً إلى تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثًا خاصًا بشأن اليمن.