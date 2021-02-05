شكرا لقرائتكم شرطة اسكتلندا: نتعامل مع 3 حوادث خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أغلقت شرطة اسكتلندا مستشفى كروسهاوس الجامعي وشارعا رئيسيا في بلدة كيلمارنوك اليوم الخميس بينما كانت تتعامل مع ما قالت إنها ثلاثة حوادث خطيرة قد تكون مرتبطة ببعضها.

وقالت الشرطة إن الحادث الأول وقع خارج المستشفى الساعة 0745 مساء، وأعقبه حادث ثان بعد حوالي 20 دقيقة في شارع بورتلاند، بينما وقع الثالث، وهو حادث تصادم خطير، على طريق ايه76.

كما ذكرت "بوسعنا تأكيد أنه لا يجري التعامل مع الحوادث التي وقعت في منطقة كيلمارنوك على أنها متصلة بالإرهاب".

لا قلق

وأضافت أن التحقيقات في مرحلة أولية وأنه تم تطويق مناطق الحوادث. وقالت "لا يوجد ما يدعو للقلق".

ونصح وزير العدل الاسكتلندي حمزة يوسف المواطنين بتجنب مستشفى كروسهاوس وشارع بورتلاند، وقال إن الشرطة تتعامل مع حادث خطير للغاية.

وذكرت صحيفة سكوتش صن أنه تم إغلاق المستشفى وسط أنباء عن حادث طعن.