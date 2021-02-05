شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحض على التعاون لتسريع التلقيح في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن: «أ ف ب»

اعتبر مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنه على أوروبا ومجموعات تصنيع الأدوية، العمل سوياً لتسريع عمليات التلقيح ضد «كوفيد ـ 19»، معبراً عن القلق إزاء فاعلية اللقاحات في التحصين ضد نسخ متحورة للفيروس.

وقال مدير منظمة الصحة في أوروبا هانس كلوج: «يجب أن نتكاتف لتسريع عمليات التلقيح»، فيما تحاول أوروبا تجاوز بطء حملات التلقيح وسط توتر بين بروكسل والشركات المصنعة للقاحات. وأضاف: «يجب أن توحد شركات الأدوية المتنافسة جهودها من أجل زيادة قدرات الإنتاج بشكل كبير، هذا ما نحن بحاجة إليه».

وفي الاتحاد الأوروبي تم تلقيح ما نسبته 2,5% من المواطنين بجرعة لقاح أولى، وسط الأمل بتسريع العملية مع إعلان العديد من المختبرات زيادة عمليات التسليم.

وفي محاولة لمكافحة «نزعة قومية بشأن اللقاح»، أنشأت منظمة الصحة العالمية منصة كوفاكس، وهي مبادرة عالمية لتقاسم اللقاحات لمساعدة البلدان الفقيرة.