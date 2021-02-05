شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي وروسيا يعتزمان العمل سوياً رغم خلافاتهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أكد وزيرا خارجية الاتحاد الأوروبي وروسيا، الجمعة، أن الطرفين يعتزمان إيجاد وسائل للتعاون رغم خلافاتهما العميقة وأزمة ثقة بينهما.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «أبدينا استعدادنا للتعاون بشكل براجماتي، حيث توجد مصلحة مشتركة وحيث يكون ذلك مفيداً لكلا الطرفين». من جهته، رأى نظيره الأوروبي جوزيب بوريل أنه رغم الخلافات «هناك مسائل يمكننا وعلينا العمل سوياً بشأنها».

واعتبر بوريل أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا «سبوتنيك-في» هو «بشرى سارة للبشرية». وأعرب عن أمله في أن «تتمكن الوكالة الأوروبية للأدوية من ترخيص» اللقاح الذي تمّ تطويره في روسيا.

وأشار لافروف من جهته إلى أنه يجري «اتصالات» مع واشنطن «لرؤية ما إذا كان ممكناً العمل معاً» في هذا المجال، مضيفاً أن دولًا عدة في الاتحاد الأوروبي أبدت «اهتمامها لإنتاج اللقاح على أراضيها».