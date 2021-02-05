شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الطرق والبنية التحتية بالباهية وبني ياس بكلفة 399 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، مشاريع للطرق الداخلية والبنية التحتية للأراضي المستحدثة في منطقة الباهية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة المحيطة بمشروع فلل بني ياس، بكلفة مالية إجمالية تبلغ 399 مليوناً و650 ألف درهم.

وأوضحت البلدية أن المشاريع تشمل مشروعاً للطرق الداخلية والبنية التحتية للأراضي المستحدثة في منطقة الباهية، على مساحة تقدر بنحو 104 هكتارات، وبكلفة مالية إجمالية تبلغ 312 مليون درهم.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ طرق ومواقف جانبية بطول 25.5 كيلومتر، وإنشاء بنية تحتية وأعمال تصريف مياه أمطار بطول 39 كيلومتراً، وشبكة صرف صحي بطول 11.6 كيلومتر، كما يتضمن إنشاء شبكة رئيسية لمياه الشرب بطول 13.9 كيلومتر، وشبكة اتصالات بطول 32 كيلومتراً، إضافة إلى إنشاء شبكة لإنارة الشوارع بطول 12 كيلومتراً، وإنشاء 11 محطة كهرباء فرعية، وتركيب 207 أعمدة إنارة.

كما تشمل المشاريع، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة المحيطة بمشروع فلل بني ياس، بكلفة مالية تبلغ 87 مليوناً و650 ألف درهم، بهدف تحسين الوضع المروري والسلامة المرورية في المنطقة المحيطة بالمشروع.

وتتضمن أعمال المشروع استكمال إنشاء المواقف وأرصفة المشاة وبقية أعمال البنية التحتية، كأعمال الإنارة، وتصريف مياه الأمطار، وأعمال حماية وترحيل الخدمات القائمة المتعارضة مع الطرق، وبعض أعمال الزراعة التجميلية.

كما يشهد المشروع إنشاء طريق جديد مزدوج مكون من حارتين بكل اتجاه بطول 3500 متر، وتطوير الطريق القائم إلى طريق مزدوج مكون من حارتين بكل اتجاه بطول 5300 متر، وكذلك إنشاء طرق خدمة بطول 1,6 كيلومتر، وإنشاء 7 دوارات جديدة وتقاطع بإشارات ضوئية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن استراتيجية التي وضعتها البلدية لرفع كفاءة الطرق في مناطق متفرقة داخل مدينة أبوظبي، وخارجها، مشيرة إلى أن الأعمال مستمرة وفقاً للخطة الموضوعة بهدف الحفاظ على شبكة الطرق العالمية التي تتميز بها أبوظبي.