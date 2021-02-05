شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتجاوز 4 ملايين جرعة لقاح «كوفيد 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الجمعة، عدد المتلقيين للقاح «كوفيد 19» في البلاد، تجاوز 4 ملايين جرعة بمعدل توزيع 40.53 لكل 100 شخص، بعدما قدمت 158,786 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة توفير لقاح (كوفيد19)، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19.