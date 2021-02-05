شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تزور مرضى السرطان بمناسبة اليوم العالمي للمرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

زار وفد من مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، مركز علاج الأورام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من فبراير/ شباط من كل عام، تحت شعار «هذا أنا وهذا ما أستطيع فعله».

وأوضح الرائد الدكتور محمد آل بشر من قسم العلاقات العامة في المديرية، أن الزيارة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بالتخفيف عن المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات ويقاومون المرض بشجاعة في البيئة الطبية التي يستشفون فيها.

والتقت الإداري عائشة المنصوري من المديرية بالمرضى مؤكدة حرص شرطة أبوظبي على مد جسور التواصل والترابط الاجتماعي مع أفراد المجتمع تجسيداً لقيم وعادات الإمارات الأصيلة.

ويهدف اليوم العالمي للسرطان إلى تحفيز الأفراد والحكومات والمجتمعات الصحية لزيادة الوعي العام بأهمية الفحص والتشخيص والكشف المبكر عن السرطان، وتيسير الحصول على هذه الخدمات.