شكرا لقرائتكم خبر عن الجوية يعزز صدارته للدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عزز القوة الجوية صدارته لترتيب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على الطلبة 1-صفر في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة السابعة عشرة.

ويدين القوة الجوية بفوزه إلى متصدر ترتيب هدافي الدوري العراقي أيمن حسين، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75، ليطير الجوية بصدارة الدوري العراقي برصيد 35 نقطة، بينما رفع أيمن حسين رصيده إلى 14 هدفاً.

وفاز نفط البصرة على مضيفه أربيل،1-صفر أيضاً على ملعب فرانسو حريري، وسجل هدف نفط البصرة، باسم علي في الدقيقة 64.

وتكررت النتيجة نفسها عندما فاز الكرخ على ضيفه الصناعات الكهربائية، بهدف محمود خليل من ركلة جزاء.

وفاز الميناء، على ضيفه الديوانية بهدفين دون رد، سجلهما محترفه الكاميروني جونيور إمباي،في حين انتهت مباراة الشرطة والكهرباء بالتعادل من دون أهداف، وشهدت المباراة إهدار مهاجم الشرطة محمد جبار شوكان، ركلة جزاء في الدقيقة 42.

