شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الله أحمد: وزيرة الصحة تمكنت من العبور بالدولة لبر الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تحملت إدارة ملف من أهم وأخطر الملفات فى الفترة الحالية، إن لم يكن هو الأخطر على الإطلاق، فى ضوء انتشار وباء فيروس كورونا، بالإضافة لتحسين منظومة الصحة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الصحية التي ساهمت بصورة كبيرة في توفير خدمة أفضل والقضاء على فيروس سى.

وأضاف عبد الله، أن وزارة الصحة واحدة من أهم وأبرز الوزارات الخدمية على الإطلاق، فجميع المصريين معنيين بهذه الوزارة، ولديها العديد من الملفات التي تتطلب إدارة خاصة، وتولت الوزيرة المنصب في توقيت حرج، بالإضافة لفيروس كورونا الذى يعد من أخطر الملفات، والتي أثبت بما لا يدع مجال للشك قدرتها على إدارة الملف بصورة قوية.

وتابع عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "الأرقام التي تضمنها بيان الحكومة تؤكد مدى الجدية والحرص على النهوض بمستوى المنظومة الصحية، وتمكنت من العبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان فى هذه المحنة بفضل تنفيذها الدقيق والجيد لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية فى هذا الملف على وجه التحديد.

كان مجلس النواب قد استمع اليوم إلى بيان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول أداء وزارتها خلال الفترة 2018-2020، وتمت إحالة بيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى اللجنة البرلمانية المختصة لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف رئيس الجلسة، اللجنة البرلمانية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير، لعرضه على مكتب المجلس.