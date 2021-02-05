قمة الدوري الإيطالي.. أنتر يواجه فيورنتينا ويبحث عن خطف الصدارة من ميلان

جدة - عبدالحي حسين - يستضيف فريق فيورنتينا نظيره فريق أنتر ميلان، مساء اليوم الجمعة، في ملعب أرتيميو فرانيتشي، في قمة نارية ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي إلى تحقيق الفوز، في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري مؤقتا من “إيه سي ميلان.

وفي المقابل، يطمح فيورنتينا إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أنتر ميلان، للابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويحتل أنتر ميلان وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، خلف “إيه سي ميلان” المتصدر بـ 46 نقطة، بينما يوجد فيورنتينا في المركز الـ11 بـ 22 نقطة.