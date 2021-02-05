اخبار العالم

قمة الدوري الإيطالي.. أنتر يواجه فيورنتينا ويبحث عن خطف الصدارة من ميلان

0 نشر
حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يستضيف فريق فيورنتينا نظيره فريق أنتر ميلان، مساء اليوم الجمعة، في ملعب أرتيميو فرانيتشي، في قمة نارية ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من .

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي إلى تحقيق الفوز، في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري مؤقتا من “إيه سي ميلان.

وفي المقابل، يطمح فيورنتينا إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أنتر ميلان، للابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويحتل أنتر ميلان وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، خلف “إيه سي ميلان” المتصدر بـ 46 نقطة، بينما يوجد فيورنتينا في المركز الـ11 بـ 22 نقطة.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا