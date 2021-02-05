الإشاعة تطال الفنان حمادي عمور

جدة - عبدالحي حسين - في رد على ما شاع من أخبار بخصوص وضعية الفنان حمادي عمور، الذي راج أن حالته الصحية حرجة، ووضعه الاجتماعي هش، أفادت مصادر مقربة من حمادي عمور لـ”اليوم 24″ أنه بخير، وكل ما تداول حول وضعه الاجتماعي، والصحي ليس صحيحا.

وأكدت المصادر نفسها أن الحالة الصحية لحمادي عمور مستقرة، ولا تدعو إلى القلق، على الرغم من إصابته بأمراض مزمنة، وعياء التقدم في السن.

وأضافت المصادر أن حمادي عمور ليس في حاجة إلى المساعدة، والشائعات تسببت في سوء وضعه وإزعاج عائلته.

يذكر أن حمادي عمور، البالغ من العمر 90 سنة، يعتبر من بين الأسماء البارزة، وكثيرة الإنتاج في تاريخ الفن المغربي، إذ شارك في أزيد من 580 عملا فنيا.