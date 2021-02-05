أجهز على زوجته ويتم ابنه. . جريمة قتل مروعة بالدار البيضاء

جدة - عبدالحي حسين - استفاق سكان حي “مولاي رشيد” في مدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الجمعة، على وقع جريمة قتل مروعة، راحت ضحيتها أم لطفل، والمشتبه فيه ليس سوى زوجها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه أقدم على قتل زوجته، بذبحها داخل شقتهما، بالضبط في حي السدري في مولاي رشيد.

وأضافت مصادر “اليوم24” أنه تجهل، إلى حدود الآن، الأسباب، التي كانت وراء الجريمة المذكورة، التي راحت ضحيتها امرأة في مقتبل العمر، والتي كانت أما لطفل صغير.

يذكر أن المشتبه فيه اعتقل، بينما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات، وذلك بعد حضور المصالح الأمنية المختصة إلى مكان الجريمة.