بودريقة يوضح خلفيات سعيه إلى انتداب النفاتي والبوفتيني للرجاء

جدة - عبدالحي حسين - بعد الضجة الأخيرة، التي انتشرت وسط جماهير الرجاء بخصوص مسألة تدعيم الرجاء في القيام بانتدبات من طرف الرئيس السابق، والمنخرط الحالي في الرجاء، “محمد بودريقة”، خرج الأخير عن صمته، ورد بتدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: “لم أكن أود التطرق إلى الأمر لولا بعض الاستفزازات، والمغالطات، التي نشرها، وكتبها بعضٌ، وحتى لا يقال إنني أحاول استمالة، ودغددغة مشاعر الجمهور”.

وقال بودريقة إنه حين افتتح الميركاتو الشتوي الحالي، بادرت إلى الاتصال برئيس الفريق، رشيد الأندلسي، لمناقشة كيفية خدمة النادي بخصوص الانتدبات في بعض مراكز الخصاص، ولأمانة الرجل رحب، وأكد أن بابه مفتوح لكل من يريد تقديم الدعم للنادي.

وتابع المتحدث ذاته في تدوينته: “من هذا المنطلق اتصلت شخصيا بالسيد هوار حول إمكانية انتداب اللاعب النفاتي للرجاء الرياضي، فكان رده واضحا أنه لا يريد التفريط باللاعب، خصوصا أن الفريق الوجدي لديه نقطة يتيمة، ومسالة العرض المالي بالنسبة إليه لا يهم في هذه المرحلة (وسط الموسم )، وهمه الآن هو ارجاع المولودية للسكة الصحيحة”.

أما بخصوص اللاعب البوفتيني، فأكد محمد بودريقة في التدوينة نفسها أنه تواصل مع وكيل اللاعب في المرة الأولى، السيد الإدريسي، وكان رده واضحا أن هناك عرضا سعوديا مهما يُناقش، وفي الختام ألح على أن كل هذا دعم لفريقه الرجاء، وإسعاد جماهيره ليس إلا.