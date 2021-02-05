جريمة “شمهروش” .. محكمة النقض تحدد موعدا للنظر في القضية

جدة - عبدالحي حسين - بعد أزيد من سنة على النطق بالأحكام الاستئنافية في حق 24 متهما في قضية جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة إمليل نواحي مراكش، المعروفة بـ “جريمة شمهروش”، حددت محكمة النقض موعد الحكم في القضية.

وقالت مصادر لـ”اليوم 24” اليوم الجمعة، إن محكمة النقض بالعاصمة الرباط، ستفصل في الملف في العاشر من شهر فبراير الجاري، الأربعاء المقبل، حيث أن الملف بات جاهزا.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية “الدرجة الثانية” بمحكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، قد أصدرت في شهر أكتوبر 2019، قرارها بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي القاضي بالإعدام في حق المتهمين الرئيسين الثلاثة في هذا الملف، مع تحويل الحكم من المؤبد إلى الإعدام في حق المتهم الرئيسي الرابع.

وقضت المحكمة بتأكيد حكم الإعدام الصادر ابتدائيا في حق كل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي، باعتبارهم متهمين رئيسيين، لتضيف إليهم عبد الرحمان خيالي الذي كان قد حوكم ابتدائيا بالمؤبد، ورفعت الحكم الابتدائي القاضي في حق المتهم الخامس المدعو عبد السلام الإدريسي، من 15 سنة سجنا إلى 20 سنة سجنا نافذا.

وحسب ذات القرار، فقد أيدت المحكمة باقي الأحكام الجنائية الابتدائية الصادرة في حق 19 متهما آخرين والمتراوحة بين خمس سنوات و30 سنة سجنا نافذا، من بينهم المتهم السويسري المدان بـ 20 سنة سجنا نافذا.

وأدانت المحكمة هؤلاء المتهمين بعد مؤاخذتهم من أجل جنايات “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف”.