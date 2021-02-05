ترامب يرفض الإدلاء بشهادته في محاكمته البرلمانية

جدة - عبدالحي حسين - أعلن جيسون ميلر، مستشار الرئيس الأمركي السابق، دونالد ترامب، أن الأخير لن يدلي بشهادته في إطار محاكمته، التي ستنطلق الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ.

وقال ميلر في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام أمريكية، وغربية، أمس الخميس، إن “الرئيس لن يدلي بشهادة في محاكمة غير دستورية”.

وأتى تصريح المستشار بعد استدعاء فريق الادعاء الديمقراطي، ترامب، للإدلاء بشهادته “تحت القسم” في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء، الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكونغرس، يوم 6 يناير الماضي.

وقال رئيس فريق الادعاء، جيمي راسكين، في رسالة إلى ترامب تأتي قبل بدء المحاكمة، في 9 فبراير: “أكتب إليك لأدعوك إلى الإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل، أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 يناير 2021”.

وأضاف راسكين: “نقترح أن تدلي بشهادتك، التي ستتضمن بالطبع استجوابا، بين الاثنين 8 والخميس 11 فبراير”، وتابع: “سنكون مسرورين بتنظيم الأمر في زمان، ومكان يناسبان الجميع”.

ويواجه ترامب اتهاما بالتحريض على العنف في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس.

وبذلك يكون ترامب أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ البلاد، بعد أن صوت مجلس النواب، في 13 يناير الماضي، لصالح الموافقة على عزله، لدوره في التحريض على أعمال الشغب المميتة في مبنى الكونغرس.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، في 6 يناير الماضي، مواجهات بين قوات الأمن، ومحتجين من أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

ورد محاميا ترامب على الرسالة بمثلها، معتبرين أنّ الطلب من موكّلهما الإدلاء بشهادته يندرج في إطار “حيلة علاقات عامة”.

وأضاف المحاميان بروس كاستور، وديفيد شوين، في ردهما على رسالة فريق الادعاء الديمقراطي، أن “رسالتكم تؤكد فحسب ما هو معروف للجميع: لا يمكنكم إثبات مزاعمكم” ضد الرئيس السابق.