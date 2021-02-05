ملتقى الحوار السياسي الليبي يصوت اليوم لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي

المناطق - وكالات

يصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم في سويسرا لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي ، وذلك في المرحلة الثانية من آلية الاختيار المتفق عليها ، وهي التصويت على قوائم تتألف كل منها من ثلاثة مرشحين للمجلس الرئاسي ومرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وقد تسلمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أربع قوائم حصلت علي التزكيات المطلوبة.

وتضمنت القوائم أسماء 4 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء وهم عقيلة صالح ، محمد يونس المنفي ، الشريف الوافي ومحمد البرغثي .

وكان أعضاء الملتقى قد أدلوا بأصواتهم في جولة أولى لانتخاب حكومة ليبية انتقالية موحدة ، تقود البلاد حتى موعد الانتخابات الوطنية المقررة في 24 ديسمبر القادم .

ولم يحصل اَي مرشح علي النسبة اللازمة للفوز وهي 70 % من أصوات المجمع الانتخابي للإقليم الذي ينتمي إليه .

وانتقلت العملية الانتخابية إلى مرحلة القوائم.