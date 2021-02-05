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الإمارات تسجل 3251 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 3251 إصابة جديدة بفيروس المستجد من جنسيات مختلفة،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 320,126 حالة.

‌‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة 14 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 902 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 3860 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 297,040 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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