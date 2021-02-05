السعودية تعلق على وقف دعم امريكا لعمليات التحالف في اليمن

وقال الجبير في تغريدة عبر "تويتر": "خطاب الرئيس جو بايدن كان تاريخيا وأكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات.. نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات كما فعلنا منذ أكثر من سبعة عقود".وأضاف: "لقد سفكت دولنا الدماء في تحرير الكويت وفي محاربة القاعدة بما في ذلك في اليمن وداعش في سوريا، وسنواصل الوقوف معا للوقوف في وجه أعدائنا المشتركين".

وكان بايدن أعلن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية بمقر وزارة الخارجية بواشنطن، إن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن، مشددا على أن هذه الحرب "يجب أن تنتهي"، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها.