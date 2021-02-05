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قرعة صعبة لدجوكوفيتش وسهلة نسبياً لنادال في بطولة أستراليا المفتوحة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-05 | 11:47

قرعة صعبة لدجوكوفيتش وسهلة نسبياً لنادال في بطولة أستراليا المفتوحة

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أوقعت قرعة بطولة أستراليا المفتوحة لكرة التنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، منافسين من العيار الثقيل في طريق الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب، فيما يبدو مشوار منافسه الإسباني رافاييل نادال الثاني سهلا أقله حتى ربع النهائي.
وسيجد دجوكوفيتش الذي سيستهل حملة البحث عن اللقب التاسع في ملبورن والثامن عشر في الغراند سلام، بمواجهة الفرنسي جيريمي شاردي، نفسه أمام منافسين أقوياء بدء من الأسبوع الثاني للبطولة، حيث من المرجح أن يلتقي مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثامن عشر عالميا أو الكندي ميلوش راونيتش الخامس عشر في ثمن النهائي، والألماني ألكسندر زفيريف السابع في ربع النهائي في حال فرض المنطق نفسه، وضد النمساوي دومينيك ثييم الثالث في نصف النهائي، في إعادة للمباراة النهائية لنسخة العام الماضي.

في المقابل، لن يجد نادال الساعي إلى لقبه الـ21 في البطولات الكبرى والانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر الغائب الأبرز في ملبورن بسبب التعافي من عمليتين جراحيتين في الركبة، أي صعوبة حتى الدور ربع النهائي حيث من المرجح أن يواجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس، ومن بعده الروسي دانييل مدفيديف في نصف النهائي.

ويبدأ نادال الذي بدا متأثرا بدنيا في مباراته ما اضطره إلى الانسحاب من مسابقة كأس رابطة اللاعبين المحترفين هذا الأسبوع، مشواره في ملبورن بمواجهة الصربي لاسلو دييري المصنف 56 عالميا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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