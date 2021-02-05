قرعة صعبة لدجوكوفيتش وسهلة نسبياً لنادال في بطولة أستراليا المفتوحة

انت الان تتابع خبر قرعة صعبة لدجوكوفيتش وسهلة نسبياً لنادال في بطولة أستراليا المفتوحة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-05 | 11:47
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أوقعت قرعة بطولة أستراليا المفتوحة لكرة التنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، منافسين من العيار الثقيل في طريق الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب، فيما يبدو مشوار منافسه الإسباني رافاييل نادال الثاني سهلا أقله حتى ربع النهائي.
وسيجد دجوكوفيتش الذي سيستهل حملة البحث عن اللقب التاسع في ملبورن والثامن عشر في الغراند سلام، بمواجهة الفرنسي جيريمي شاردي، نفسه أمام منافسين أقوياء بدء من الأسبوع الثاني للبطولة، حيث من المرجح أن يلتقي مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثامن عشر عالميا أو الكندي ميلوش راونيتش الخامس عشر في ثمن النهائي، والألماني ألكسندر زفيريف السابع في ربع النهائي في حال فرض المنطق نفسه، وضد النمساوي دومينيك ثييم الثالث في نصف النهائي، في إعادة للمباراة النهائية لنسخة العام الماضي.
في المقابل، لن يجد نادال الساعي إلى لقبه الـ21 في البطولات الكبرى والانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر الغائب الأبرز في ملبورن بسبب التعافي من عمليتين جراحيتين في الركبة، أي صعوبة حتى الدور ربع النهائي حيث من المرجح أن يواجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس، ومن بعده الروسي دانييل مدفيديف في نصف النهائي.
في المقابل، لن يجد نادال الساعي إلى لقبه الـ21 في البطولات الكبرى والانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر الغائب الأبرز في ملبورن بسبب التعافي من عمليتين جراحيتين في الركبة، أي صعوبة حتى الدور ربع النهائي حيث من المرجح أن يواجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس، ومن بعده الروسي دانييل مدفيديف في نصف النهائي.
ويبدأ نادال الذي بدا متأثرا بدنيا في مباراته ما اضطره إلى الانسحاب من مسابقة كأس رابطة اللاعبين المحترفين هذا الأسبوع، مشواره في ملبورن بمواجهة الصربي لاسلو دييري المصنف 56 عالميا.
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