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جلسة عاجلة لمناقشة الموقف الوبائي في النجف

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بغداد - ياسين صفوان - أكد محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، أن الحكومة المحلية ستعقد جلسة عاجلة لخلية الازمة لمناقشة الموقف الوبائي.
الياسري ذكر في بيان تلقته الخليج 365، أن "التعاون والتعاضد أساس النجاح وتجاوز المشاكل والعقبات والأزمات وعشنا خلال السنوات الماضية الكثير من الازمات والمشاكل، على أنّ تعاونكم مع الحكومة المحلية وتكاتفكم في ما بينكم كان سر نجاحكم ونجاحنا وانتصارنا جميعا".

وأضاف: "أنا أدعوكم في هذه المرحلة إلى أن يكون هناك تعاون لتطبيق الضوابط والقرارات والتعاون مع المؤسسة الصحية وكوادرها وفرقها الجوالة وخلية الازمة لمنع تزايد اعداد الاصابات بالفيروس والالتزام بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي في التجمعات والمولات لان هذا يصب في خدمتكم ويحافظ على سلامتكم وهي مهمة عندنا وغالية".

وبين الياسري أن "الحكومة المحلية ستعقد جلسة عاجلة لخلية الازمة ومناقشة الموقف الوبائي بالمحافظة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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