نجاة قائد طيران الجيش العراقي من محاولة اغتيال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قيادة القوات الجوية العراقية، الجمعة، تفكيك عبوة ناسفة وضعت أمام منزل قائد طيران الجيش، اللواء سمير زكي، غربي العاصمة بغداد.

وأضافت، في بيان، أنّ "عبوة ناسفة قد جرى تفكيكها من أمام منزل قائد طيران الجيش في منطقة المنصور غربي العاصمة".



وقال مصدر أمني لـ"الخليج 365"، إن "عناصر من حماية قائد الطيران رصدت فجر اليوم عبوة ناسفة وضعت أمام المدخل الرئيسي للمنزل، فتم الإبلاغ عن ذلك فوراً".

وأضاف أن "قوة من مكافحة المتفجرات وصلت إلى المكان واستطاعت تفكيك العبوة الناسفة ورفعها دون تسجيل أي إصابات تذكر".

ولفت إلى أنه "يشتبه بضلوع تنظيم داعش الإرهابي وراء ذلك الاستهداف عقب الدور الذي لعبه طيران الجيش مؤخراً في تصفية قيادات كبيرة من التنظيم".

وكثفت القوات العراقية حملات ملاحقة "داعش"، مؤخراً، على خلفية تفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد الشهر الماضي، خلف عشرات الضحايا.

وتولّى اللواء الركن سمير زكي، في الـ17 من يناير/ كانون الثاني 2020، منصب قائد طيران الجيش العراقي، خلفاً للفريق أول الركن حامد عطية المالكي الذي أُحيل إلى التقاعد.

