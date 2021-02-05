من المضمار إلى إشارات المرور.. سيارات سباقات في الشوارع العامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان من حسن حظ عشاق السيارات أن يشهد السوق مجموعة موديلات بدأت مسيرتها كسيارات للسباقات، ثم توفرت منها نسخا للقيادة الميدانية.

في التقرير التالي نستعرض قائمة بأبرز سيارات السباقات التي خصصت للسباقات عند طرحها، وتوفرت منها نسخا للقيادة الميدانية.

ضمنت القائمة، موديل أودي Sport Quattro الرياضي الذي توفر بمحرك ينتج قوة تصل لـ 500 حصان.







ومن ماركة بي إم دبليو جاء ضمن القائمة طراز M3 E30 الرياضي الذي توفر بمحرك ينتج قوة تصل لـ 197 حصانا، بحسب "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات.





ومن ماركة شيفروليه الأمريكية جاء ضمن القائمة طراز Camaro ZL-1 الرياضي الذي توفرت نسخته الميدانية بمحرك ينتج قوة تصل لـ 500 حصان.





ومن ماركة فيراري الإيطالية جاء ضمن القائمة طراز 250 GTO الرياضي الذي توفرت نسخته الميدانية بمحرك ينتج قوة تصل لـ 300 حصان.





ومن ماركة فورد جاء ضمن القائمة طراز GT40 الرياضي الذي توفر منه عدد محدود من النسخ طرح للبيع ميدانيا، بعدد 31 سيارة فقط.





ومن ماركة فورد أيضا جاء ضمن القائمة طراز Sierra RS500 الرياضي الذي توفرت نسخته الميدانية بمحرك ينتج قوة تصل لـ 224 حصانا.





تلاه من ماركة هوندا ضمن القائمة طراز NSX-R GT الرياضي الذي توفرت نسخته الميدانية بمحرك ينتج قوة تصل لـ 280 حصانا.





من بعده، جاء من ماركة مرسيدس ضمن القائمة طراز CLK GTR الرياضي الذي توفرت نسخته الميدانية بمحرك ينتج قوة تصل لـ 612 حصانا.





ومن ماركة نيسان جاء ضمن القائمة طراز Skyline R33 GT-R LM الرياضي الذي سبق وأن شاركت في سباقات سيارات هامة مثل لي مان 24 ساعة.





