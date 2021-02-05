اعتقالات وضبط أوكار.. "داعش" بمرمى أمن العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الجمعة، اعتقال 6 عناصر من "داعش" وضبط أوكار تابعة للتنظيم الإرهابي في كركوك شمالي البلاد.

وذكر بيان صادر عن وكالة الاستخبارات، تلقت ”الخليج 365”، نسخة منه: "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، من إلقاء القبض على 6 إرهابيين بمناطق مختلفة من محافظة كركوك".

وأوضح البيان أن المعتقلين مطلوبون وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش، وعملهم في ما يسمى قاطع دجلة ونينوى وفرقة الفرقان تحت كنى وأسماء مختلفة".

وبحسب المصدر نفسه، "تم أيضا ضبط 6 أوكار تابعة لعصابات داعش في قضاء الحويجة وداقوق، تضم عددا (غير محدد) من العبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة، ومواد لوجستية (غذائية وطبية) وجهازي اتصال، ودراجة نارية يستخدمها الإرهابيون للتنقل"، لافتا إلى أن "أحد الأوكار المضبوطة تعتبر نقطة اتصال بين الارهابيين القادمين من جميع المحافظات إلى كركوك."

وتابع أنه "تم تدوين أقوال الإرهابيين بالاعتراف، ورفع المواد المتفجرة، وردم الأوكار بدون حوادث تذكر".

وتكثف القوات العراقية من حملاتها العسكرية لمطاردة وتصفية عناصر تنظيم داعش، خصوصا بعد التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب وسط العاصمة بغداد الشهر الماضي.

وتمكنت السلطات الأمنية، بالأسبوعين الماضيين، من الإطاحة بعدد من قيادات التنظيم، بينهم ما يسمى بـ"والي داعش" في العراق، و"المسؤول العسكري"، ضمن عمليات "ثأر الشهداء" التي تأتي رداً على هجوم ساحة الطيران.

وتمثل أطراف محافظة كركوك الحواضن الأكبر لعناصر التنظيم، بسبب طبيعتها الجغرافية التي تمتاز بالتضاريس المعقدة والأراضي الشاسعة المتصلة مع صلاح الدين غرباً وجنوباً، وأربيل شمالاً، والسليمانية شرقاً.