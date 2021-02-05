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الأمن النرويجي يعتقل فتى للاشتباه في تخطيطه "لعمل إرهابي"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز الأمن النرويجي (بي.إس.تي) اعتقال فتى في أوسلو للاشتباه في تخطيطه "لعمل إرهابي".

وقال الجهاز في بيان، إن الفتى يبلغ من العمر 16 عاما وليس مواطنا نرويجيا، مضيفا أن الاعتقال جرى الخميس.

وأوضح الجهاز أن جلسة استماع ستٌعقد في محكمة بمنطقة أوسلو في وقت لاحق اليوم الجمعة، فيما لم يكشف أي تفاصيل بخصوص الخطة المزعومة.

والعام الماضي، وافقت الحكومة النروجية على تسليم فرنسا مشتبها به في هجوم شارع روزييه في باريس عام 1982.

وكان القضاء الفرنسي أعاد فتح التحقيق في الهجوم الذي استهدف في التاسع من أغسطس/آب 1982 الجالية اليهودية في شارع روزييه بباريس، وأسفر عن سقوط 6 قتلى و22 جريحا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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