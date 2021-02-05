الإمارات – كوستاريكا.. مباحثات لتعزيز العلاقات البرلمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت الإمارات وكوستاريكا، الجمعة، سبل تطوير العلاقات البرلمانية الثنائية.

جاء ذلك في لقاء جمع الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، بـ"ديفيد هوبرت"، عضو برلمان كوستاريكا.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أعرب الطاير، في بداية اللقاء، عن رغبة "الوطني الاتحادي" في تطوير آفاق التعاون البرلماني مع كوستاريكا؛ وتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية؛ والتنسيق لتوحيد الآراء والمواقف في مختلف المحافل البرلمانية الدولية التي يشارك فيها البرلمانان.

وأشار إلى الإمكانيات المتوفرة للتعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين، معربا عن الأمل في تحقيق نقلات نوعية في جهود توثيق روابط التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خصوصا في قطاع الزراعة والصناعات الخفيفة والتكنولوجيا والصناعات المعدنية.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون المستمر بين الإمارات وكوستاريكا في احتواء تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19"، وأهمية دور البرلمانيين لدعم القطاع الصحي خلال هذه الأزمة، متطرقا إلى جهود دولة الإمارات وسعيها إلى توفير أنواع اللقاحات المعتمدة لأكبر شريحة من المجتمع، للحفاظ على صحة أفراده وتقليل عدد الإصابات.

من جانبه، أعرب هوبرت عن شكره للإمارات على تعاونها في دعم جهود كوستاريكا في احتواء انتشار فيروس كورونا، عبر تقديمها إمدادات طبية وأجهزة الفحص، وفق المصدر نفسه.