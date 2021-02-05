شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير: خطاب بايدن تاريخي.. وسنقف معاً في وجه أعدائنا المشتركين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن كان تاريخياً، وأكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات.

وقال الجبير عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة): «نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات، كما فعلنا منذ أكثر من سبعة عقود»، مضيفا: «سنواصل الوقوف معاً للوقوف في وجه أعدائنا المشتركين».