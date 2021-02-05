شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترد على تركيا بشأن وقوفها خلف انقلاب 2016 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن تأكيدات مسؤولين أتراك أن الولايات المتحدة ضالعة في الانقلاب في تركيا عام 2016 «خاطئة تماماً».

وقالت الوزارة في بيان، بعدما اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب، إن مثل تلك «التصريحات وغيرها من المزاعم غير المسؤولة والتي لا أساس لها بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أحداث في تركيا لا تتسق مع وضع تركيا كحليف في حلف شمال الأطلسي، وشريك استراتيجي للولايات المتحدة».