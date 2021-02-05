شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت لاختيار حكومة ليبية مؤقتة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

بدأ المشاركون في محادثات بشأن مستقبل ليبيا السياسي اقتراعاً، صباح الجمعة، لاختيار حكومة مؤقتة جديدة في إطار عملية تقودها الأمم المتحدة تهدف إلى إنهاء عشر سنوات من الفوضى في البلاد من خلال إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول.

وخضع المرشحون لمنصب رئيس الوزراء وللمناصب المختلفة في المجلس الرئاسي الجديد لتمحيص طوال الأسبوع في جلسات تم بثها على الهواء، وشكلوا أربع قوائم، الخميس. واجتمع المشاركون في المحادثات، صباح الجمعة، للتصويت على القوائم الأربع المتنافسة.

وتعهد جميع المرشحين للحكومة الانتقالية الجديدة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول لا يترشحون فيها.