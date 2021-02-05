وداعاً.. فارس الدراما العربية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

غيب الموت اليوم الفنان المصري الكبير عزت العلايلي، عن عمر ناهز السادسة بعد الثمانين.

ولد العلايلي في 15 سبتمبر/أيلول عام 1934، وحصل على بكالوريوس- معهد الفنون المسرحية عام 1960، ليشارك بعد عامين في أول فيلم سينمائي، عندما تم ترشيحه للمشاركة في فيلم «رسالة من امرأة مجهولة» أمام المطرب الكبير فريد الأطرش، لتتوالي بعدها أعماله السينمائية؛ حيث شارك في عشرات الأعمال، من أبرزها دوره في فيلم «الأرض» عام 1970 مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين.

قدم العلايلي، العديد من الأعمال التي مثلت علامات في تاريخ السينما المصرية، ومن أهمها «التوت والنبوت» و«أهل القمة»، كما شارك في عدد من الأفلام التي قدمت جانباً مهماً من بطولات الجيش المصري، مثل «الطريق إلى ايلات»، إلى جانب عدد من المسرحيات من أهمها «أهلا يا بكوات»، و«ثورة قرية».