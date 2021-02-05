شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام رجل بدفع 9.5 ألف درهم لمالكة مكتب محاماة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

ألزمت محكمة العين الابتدائية، رجلاً بأن يؤدي إلى مالكة مكتب محاماة 9 آلاف و500 درهم، باقي أتعاب اتفق عليها معها مقابل متابعتها قضية تجارية كلية خاصة به، وألزمت المحكمة الرجل كذلك برسوم ومصروفات الدعوى، مشيرة إلى أن عقد اتفاق الأتعاب المبرم بين الطرفين تم توقيعه من الرجل إضافة إلى ثبوت تنفيذ مالكة مكتب المحاماة لالتزامها الوارد في العقد، وبالتالي يقع على الرجل تنفيذ التزامه المقابل وهو الوفاء بباقي قيمة الأتعاب.

وتعود التفاصيل إلى أن مالكة مكتب المحاماة أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 12 ألفاً و500 درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنها اتفقت مع المدعى عليه بموجب اتفاقية أتعاب على أن تقوم بمتابعة دعوى تجارية كلية مقابل أتعاب تبلغ 30 ألف درهم، وأنه سدد من الأتعاب 19 ألف درهم، وتبقى في ذمته 11 ألف درهم، إضافة إلى 1500 درهم ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت أنها تابعت الدعوى التجارية الكلية الخاصة بموكلها، وبذلت العناية اللازمة من خلال حضور الجلسات والترافع وتقديم المذكرات، إلا أن موكلها لم يسدد باقي قيمة الأتعاب المتفق عليها، وقدمت سنداً لدعواها صورة من اتفاقية الأتعاب، وصورة من الوكالة، وصورة من محاضر الجلسات والحكم الصادر في الدعوى التجارية الكلية، فيما قدم الرجل المدعى عليه خلال تحضير الدعوى إيصالاً يفيد باستلام مكتب المحاماة منه 3 آلاف درهم، وأن المتبقي في ذمته 9500 درهم.