شكرا لقرائتكم خبر عن الزري يكرم متطوعة خلال زيارته لمركز المسح الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، الملازم أول منى صندل، المتطوعة في مركز المسح الوطني للشارقة بقاعة البيت متوحد، وذلك تقديراً لجهودها الملحوظة، والدور الفاعل الذي بذلته وتميزها في أداء واجبها، مما عكس الدور الإيجابي لعمل الشرطة تجاه الوطن.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء الشامسي لمركز المسح الوطني في الشارقة، للوقوف على استمرارية جاهزية المركز في مواجهة تداعيات فيروس «كوفيد- 19» المستجد، ومتابعة آخر المستجدات في الحد من انتشاره، مثنياً على جهود كافة المتطوعين من رجال الشرطة من خلال تنظيم حركة السير والمرور في المركز لضمان سلامة المشاة، والقيام بالدور المجتمعي والتوعوي، وصولاً للارتقاء بالعمل الشرطي والأمني إلى أفضل المستويات.

واستمع اللواء الشامسي إلى شرح من الدكتورة ريما الحمادي مدير مركز فحص «كوفيد- 19»، بقاعة البيت متوحد بالشارقة، حول أهم المستجدات في مواجهة الجائحة، والتحديات التي تغلب عليها المركز، مشيداً بالدور الكبير الذي تبذله فرق العمل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر مراكز المسح الوطني من خلال إجراء مختلف الفحوص المكثفة واحتوائها للأزمة، ودورهم المهم في تسهيل الوصول المواطنين والمقيمين إلى مرافق فحص عالية المستوى.

ونوه بضرورة تشديد الإجراءات مع الأشخاص غير المتعاونين من أفراد المجتمع عند زيارتهم للمركز، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع العاملين بخط الدفاع الأول، و الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال زيارتهم لمركز المسح الوطني.