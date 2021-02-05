شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز رسائل رئيس مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع المنتهى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسات مجلس النواب هذا الأسبوع، عددا من الرسائل الهامة للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، كان أبرزها:

1- الرقابة أولى من التشريع فى الفترة الحالية.. ومجلس النواب عازم على ممارسة دوره الرقابى باستدعاء وزراء الحكومة حرصاً على المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

2- مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق وعليكم نواب الشعب إظهار الصورة الطيبة لمجلسنا النيابى فلسنا أقل من الدول العظمى.

3- "العدالة المطلقة" هى المعيار الأساسى لتحقيق التوازن فى منح الكلمة خلال الجلسات.. والأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.

4- أناشدكم الالتزام باللغة العربية وعدم استخدام مصطلحات أى أجنبية أثناء حديثكم تحت القبة حفاظاً واعتزازاً بلغتنا العربية.

5- الالتزام بنظام المناقشة واختصار الوقت والإيجاز في الكلمة مراعاة لعدم إهدار وقت المجلس، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.أ