شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "صحة البرلمان": هالة زايد تولت المسئولية بفترة صعبة ونجحت بتنفيذ المبادرات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تولت المسئولية في فترة صعبة جدا، والبيان الذي عرضته على الجلسة العامة بمجلس النواب يؤكد أن هناك إنجازات تمت على الأرض، حيث استطاعت "زايد" الدخول بالوزارة لكل منزل في جمهورية مصر العربية، وتنفيذ المبادرات الرئاسية.

وأوضح رضوان، ان الفترة التي تولت فيها الوزيرة المسئولية فعلى الرغم من الملاحظات على المنظومة بالإضافة لجائحة فيروس كورونا، نجحت زايد في تحمل المسئولية في هذه التوقيت، وتنفيذ كافة المبادرات الرئاسية ، سواء حملة 100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار، والأمراض المزمنة، وغيرها من المبادرات التي ساهمت بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة للنهوض بمستوى البنية التحتية للمنظومة، والذي ساهم بدوره في تطبيق التأمين الصحى الشامل في عدد من المحافظات، والمضي قدما في تنفيذ المشروع في باقى المحافظات تباعا.

وتابع:" أصبحنا مطمئنين في ظل تواجد الدكتور هالة زايد، فهى حريصة على النهوض بمستوى الخدمات، وتقديم خدمة صحية أفضل، وشهدت المنظومة بشكل عام تحسن ملحوظ على صعيد القرى والمراكز والمدن، ولعل تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، وخروجها بهذا الشكل يؤكد أن هناك تنسيق جيد بين الوزارة وبين وزارة الشباب للخروج بزيرو إصابات ".