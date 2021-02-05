الدولار يتراجع مقابل الجنيه في أول أسبوع من فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر الدولار، مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الأول في فبراير 2021، مقارنة بالأسبوع الأخير من يناير الماضي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، أمس الخميس، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في يناير الماضي بنحو 38.2 مليون دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2020.

وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني الأسبوع الماضي، إن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 40.101 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 40.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه للشهر الثامن على التوالي خلال يناير الماضي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة كورونا وهي مارس وأبريل ومايو.