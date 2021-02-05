العثور على طفلة حديثة الولادة أمام منزل في الخانكة



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عثر أحد أهالي منطقة القلج دائرة مركز الخانكة، على طفلة حديثة الولادة عمرها قرابة شهرين ملقاة أمام منزله فجر اليوم.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الطفلة للمستشفى، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وإيداع الطفلة بعد المدة القانونية في دار حاجزي لرعاية الأطفال حديثي الولادة بشبرا.

تلقى اللواء فخرالعربي، إخطارا من المقدم أحمد سامي عفيفي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بعثور مواطن يدعى "س.ر" بمنطقة القلج دائرة المركز على طفلة رضيعة يتراوح عمرها ما بين شهرين أو ثلاثة ملقاة أمام منزله فجر اليوم.