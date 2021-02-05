أول عملية منذ تولي بايدن.. سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - فبراير - 2021 11:12 صباحًا

أبحرت السفينة يو إس إس جون ماكين، عبر مضيق تايوان يوم الخميس، في أول عملية من نوعها منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، وفقا لقناة فوكس نيوز.

وقال الأسطول الأميركي السابع في بيان إن “العملية الروتينية لمدمرة الصواريخ الموجهة من طراز ارليغ بورك تمت وفقا للقانون الدولى”.

وأضاف: “عبور السفينة عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية ومفتوحة بين المحيطين الهندي والهادئ. ستواصل الولايات المتحدة الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي”.

وجرت آخر عملية لسفينة يو إس إس جون ماكين في مضيق تايوان عشية رأس السنة الجديدة.

وتأتي العملية في وقت يتزايد فيه التوتر بين الولايات المتحدة والصين التي تعتبر تايوان إقليمًا خاصًا بها. وتعهد آخر مسؤول كبير من الصين بأن استقلال تايوان سيشير إلى حرب مع تايبيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين، بين يوم الخميس، إن بكين تراقب عن كثب تحركات البحرية الأميركية وسط عملية السفينة الحربية، وفقا لتقرير من صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وأضاف وين “ستواصل الصين الحفاظ على مستوى عال من التأهب في جميع الأوقات، والرد على جميع التهديدات والاستفزازات في جميع الأوقات، والدفاع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها”، وتابع “من المأمول أن تلعب الولايات المتحدة دورًا بناء في السلام والاستقرار الإقليميين، وليس العكس”.